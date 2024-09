Dimarco salgono le quotazioni per Inter-Milan | la probabile formazione – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dopo l’assenza nel debutto nella fase campionato della UEFA Champions League,ledi Federicoin vista del derbyin programma domenica sera. Lo riporta Andrea Paventi di Sky Sport, in collegamento da Appiano Gentile. RECUPERO IN VISTA – Giornata di riposo in casa nerazzurra dopo la grande prestazione contro il Manchester City nella prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League. La testa adesso è tutta rivolta a, l’attesissimo derby in programma domenica sera, ore 20.45, a San Siro. Domani si torna ad allenarsi, con due giorni prima, poi, di scendere nuovamente in campo. In tutto questoledi Federico, rimasto ao per un leggero affaticamento e in fase di recupero per la partita contro i rossoneri.