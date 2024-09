Dalla Barona a Varsavia | Noi campioni di frisbee sulle orme di Valentino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) di Marianna Vazzana MILANO Dai prati del quartiereal podio dei campionati mondiali difreestyle a. Nessuno, o quasi, avrebbe scommesso che gli allenamenti a cielo aperto in via Campari, in una porzione del parco Andrea Campagna, avrebbero portato al trionfo in Polonia. Ma invece così è stato. "I nostri successi rappresentano una grande soddisfazione. Dedichiamo le vittorie al nostro “papà sportivo“De Chiara" commenta Francesco Santolin, 34enne che ha raccolto l’eredità di De Chiara, scomparso a novembre del 2020 a 82 anni, vittima del Covid. Da giovanissimo era stato stregato dal piccolo “disco volante“ durante un viaggio negli Stati Uniti e, negli anni ’70, ha diffuso questa disciplina sportiva in Italia, fino a fondare l’Associazione italianae creando allaun “tempio“ per gli sport all’aria aperta.