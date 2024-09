Cooper Koch la scena della doccia nella serie Netflix sui fratelli Menendez | Mia madre non era d’accordo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 19 settembre 2024)è fra i nuovi attori di Hollywood più apprezzati. Nato in America nel 1996,è di origina polacca e nel corsopropria carriera ha recitato anche in due film a tematica LGBT+, ovvero Swallowed e They/Them. Ora è uno dei due protagonistinuovadal titolo Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story in cui interpreta proprio Erik. Questo è il secondo capitolosaga antologica Monsters di Ryan Murphy dopo il primo capitolo su Jeffree Dahmer. In questa produzionesi mostra senza vergogna in unasotto la, video diventato subito virale e presente anche nell’altro sito. Il motivo è facile da intuire, diciamo. In merito a quella, l’attore ha così ricordato: “Miaper quellaaveva delle riserve, mi diceva ‘sei proprio sicuro di volerlo fare?’, ma per me non c’erano problemi.