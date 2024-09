Consiglio provinciale ai saluti Ok al bilancio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ultima seduta per ilprima del rinnovo dei componenti con le elezioni del 29 settembre. Il presidente Sandro Parcaroli ha ringraziato tutti i consiglieri che, in questi due anni e mezzo, hanno sostenuto e promosso l’attività della Provincia: Luca Buldorini, Laura Sestili, Andrea Mozzoni, Vincenzo Felicioli, Valentina Salvucci e Massimo Caprani (maggioranza); Narciso Ricotta, Mariano Calamita, Franco Capponi, Tania Paoltroni e Graziano Bravi (opposizione). L’assise ha approvato ilconsolidato relativo all’esercizio finanziario 2023, che ha ottenuto il parere favorevole del Collegio dei revisori. Approvata anche la variazione aldi previsione 2024-2026, con cui viene destinata una quota dell’avanzo di amministrazione (per un totale di 1.084.688) ai settori viabilità ed edilizia scolastica.