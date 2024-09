Civitanovese in arrivo l’esterno Imputato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ancora colpi di mercato sono attesi in casanelle prossime ore. In seguito all’ufficialità dell’esperto mediano Giorgio Capece e dati per imminenti gli innesti di Antonioe Alexis Ezequiel Arias, dalla dirigenza arriva la notizia che "ci sarà una ciliegina sulla torta nelle prossime ore". Nomi non emergono dalle parti del Polisportivo, ma la sensazione è che si tratti di un giocatore da utilizzare nel reparto avanzato, ci sarebbero possibilità per quanto riguarda Gian Marco Distefano in esubero dall’Akragas, Vittorio Esposito e Massimiliano Pesenti che hanno rescisso con il Bisceglie. Tornando a, il giocatore è un laterale destro, da impiegare come terzino o ala: classe 2004, nella precedente stagione ha vestito la maglia del Mestre, in serie D, realizzando 25 presenze.