Cinema Italia Soci vice sindaco Caporali | Da anni ce ne stiamo occupando

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Arezzo, 19 settembre 2024 – Filippo Vagnoli,del Comune di Bibbiena entra nel merito dellanda deldie lo fa con queste parole: “La cosa sconvolgente di queste ore è aver capito che c’è una parte della politica locale che si è accorta solo ora deldi, della sua importanza per la cultura locale e per la nostra comunità. Come amministratore sonoche me ne stoe con questa amministrazione abbiamo attivato da tempo un tavolo di lavoro, per sostenere questo progetto culturale e portarlo nel futuro. La continuità di esercizio che abbiamo ottenuto dal curatore, fatta passare sottotraccia, è stata in realtà un’operazione delicata ed essenziale per poter concretamente salvare il