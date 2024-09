Chengdu Open 2024 debutto amaro per Fabio Fognini e vittoria per Mattia Bellucci 

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) Perde alall’italiano, che cede il passo per 6-3 4-6 6-4 a Roman Safiullin. Il tennista ligure è stato sconfitto da Roman Safiullin, numero 56 del mondo, al termine di una sfida molto combattuta e che ha visto il russo imporsi in tre set con il punteggio di 6-3 4-6 6-4 dopo due ore e nove minuti di gioco. Una buona prestazione per l’azzurro, che ha il rimpianto di non aver tenuto il break di vantaggio nel terzo set, facendosi rimontare da Safiullin, che adesso affronterà il cinese Juncheng Shang. Il russo, alla fine dell’incontro si rivela il principale protagonista dell’incontro, dal momento in cui il set perso lo ha lasciato per strada per demeriti suoi e non per particolari meriti del ligure.