Che finaccia che gli ha fatto fare… | Belen sfregio a Stefano De Martino L’hanno beccata

(Di giovedì 19 settembre 2024)Rodriguez sta per soffiare su 40 candeline. E in occasione del suo compleanno e in vista anche del suo ritorno in tv su Discovery ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Tra gli argomenti trattati, ovviamente, anche i suoi ex.Detra tutti, che aveva sposato e che le ha dato il primogenito Santiago. Con il nuovo conduttore di Affari tuoi,assicura che i rapporti oggi sono buoni. "Abbiamo un figlio insieme, non si può non essere civili. È complicato stare insieme, una volta separarsi era motivo di vergogna, oggi si cambia in fretta. Sono stata bene con i fidanzati che ho avuto, ma non è facile quando hai figli da altri uomini", ha confidato la showgirl.