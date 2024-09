Champions Atalanta e Arsenal si dividono la posta in palio | 0 a 0 a Bergamo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 settembre 2024) In uno degli incontri più attesi della prima giornata dellaLeague 2024/25, la prima con la nuova formula a girone unico,non sono andate oltre lo 0 a 0. Un punto a testa, al termine di una gara giocata a ritmi alti, con tanta intensità ma poche occasioni. I nerazzurri di Gasperini possono dirsi comunque soddisfati per aver tenuto testa agli inglesi, con il rimpianto però di un calcio di rigore fallito da Retegui nel secondo tempo. Nel finale (4 i minuti di recupero) è stata la squadra italiana a cercare con più insistenza la vittoria, senza però riuscire a sfondare il muro inglese.Leggi anche: Maltempo, emergenza in Emilia-Romagna. Migliaia di evacuati, ci sono due dispersi Gasperini ha scelto la formazione tipo con Lookman, De Keteleare e Retegui in avanti.