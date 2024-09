Bonus edilizi seconda casa fuori dai benefici ed Ecobonus verso il rinnovo ma con paletti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 19 settembre 2024) Niente piùa pioggia. La coperta è corta e occorre fare delle scelte: dopo l’ubriacatura del Super110% a fare il punto sulla nuova situazione è intervenuta la stessa premier Giorgia Meloni che, dall’assemblea di Confindustria, ha annunciato l’addio ai“sulle seconde e terze case“. La stretta suie sugli sconti fiscali che prenderà corpo nella nuova legge di Bilancio è senza precedenti perché fino ad oggi erano stati applicati su tutti gli interventisenza distinzioni. Per quanto riguarda poi le ristrutturazionie, si sa che lo sconto dovrebbe passare dal 50% al 36% nel 2025. EcoprimaLa riforma potrebbe confermare l’Ecoal 65% ma solo per la primae solo in caso l’intervento vada ad assicurare migliori performance energetiche dell’edificio.