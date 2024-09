Bagni unisex in un liceo di Trieste scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 19 settembre 2024) AGI - Una delle più frequentate scuole superiori triestine, ilscientifico Galilei dicon 44 classi e quasi mille alunni ha inaugurato l'anno con quasi tutti isenza distinzione fra studenti maschi o femmine: un solo ambiente per tutti. Lo riporta "Il Piccolo" precisando che è una "proposta organizzativa" della dirigente scolastica insediatasi questo mese che suscita polemiche tra Ufficio scolastico regionale e assessorato regionale Istruzione. Isenza indicazione sono in fase sperimentale a un piano della sede centrale del Galilei, come previsto dalla dirigente, che nei prossimi mesi avvierà per il collegio docenti "momenti di formazione" su stereotipi e discriminazioni.