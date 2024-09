Allarme sui social spopola un nuovo fenomeno | di cosa si tratta VIDEO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 19 settembre 2024) Icontinuano a rappresentare una vera e propria minaccia per i. Nelle ultime settimaneunallarmante Risale ormai a qualche giorno fa l’appello avanzato da alcuni medici e condiviso da molti artisti dello spettacolo di vietare l’utilizzo deifino ai 16 anni. Una misura drastica, ma necessaria per cercare di porre rimedio ormai ai diversi fenomeni pericolosi che ormaino su queste piattaforme. Il mancato controllo permette a molte persone di pubblicare ciò che vogliono e in alcuni casi azioni assolutamente condannabili diventano virali.allarma sui(Pixbay) – cityrumors.itNelle ultime settimane, in particolare, c’è unche stando suied è stato analizzato durante la trasmissione Fuori dal Coro condotta da Mario Giordano.