Agatha Harkness protagonista dello spin off di WandaVision su Disney +

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 19 settembre 2024) Al mondo Marvel non c’è mai fine, e adesso tocca ad un altro personaggio diventaredi una serie tutta sua. Lei è, la principale antagonista di, e arriva oggi su+ in una commedia nera perfetta per l’arrivo dell’autunno. Anzi, per prepararsi ad Halloween.all along sarà composta da nove episodi: i primi due disponibili da oggi e gli altri rilasciati settimanalmente fino al 6 novembre. A vestire i panni della cattivissimasarà sempre Kathryn Hahn, con la quale gli autori hanno lavorato per creare una storia fatta su misura per il personaggio, mai stato così centrale nei fumetti.all along: trama e personaggi Il pubblico ritroveràtre anni dopo gli eventi di, di cui questa serie è un vero e propriooff (il titolo nasce da una canzone presente nella colonna sonora).