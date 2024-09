300 | Zack Snyder conferma lo sviluppo della serie prequel

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 settembre 2024)e fornisce aggiornamenti sullosuadi 300. All'inizio di quest'anno è stato riferito che 300 diavrebbe avuto unaTV, e orahato che il progetto sta andando avanti. Questa settimana segna la primanuovaanime disu Netflix, Twilight of the Gods, e per promuoverlaha partecipato a un tour stampa. Durante un'intervista con ComicBookha fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamentoTV di 300. "Ci stiamo preparando a tuffarci nel lavoro. È divertentissimo, adoro questo mondo", ha detto. "E stato divertente anche solo partecipare alle riunioni preliminari che abbiamo avuto