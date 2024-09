Vino Coldiretti | cresce la produzione +8% ma pesano nubifragi e siccità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La vendemmia 2024 vede un incremento del raccolto dell’8% rispetto alla disastrosa annata precedente ma maltempo esul Vigneto Italia, tenendo, secondo le prime stime, laditra i 41 e 42 milioni di ettolitri, ben al di sotto della media degli ultimi anni. E’ il risultato dell’indagine/Centro studi Divulga sull’andamento del settore vitivinicolo, presentata in vista del G7 dell’Agricoltura ad Ortigia. Una vendemmia che è ormai entrata nel vivo e che continua a vedere l’Italia spaccata in due. Al Nord il maltempo, con le intense piogge e le grandinate di primavera e inizio estate, ha messo a dura prova il lavoro dei viticoltori costringendoli, rileva, a numerosi interventi per la difesa fitosanitaria dei vigneti, soprattutto per quelli biologici. Inoltre su alcune varietà l’eccesso di pioggia ha tagliato e ”alleggerito” i grappoli.