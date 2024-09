Uomini e Donne anticipazioni | dopo la lite Armando si arrabbia con Maria | Spoiler

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 18 settembre 2024) E’ successo di tutto nella registrazione di oggi di. Secondo lein esclusiva,una accesacon Mario,si èto pure conDe Filippi. Come mai? Cosa è accaduto in studio? A quanto pare la padrona di casa non ha preso le sue difese. Poco prima, però,aveva iniziato la puntata in tutt’altro mood e aveva chiesto aiuto alla De Filippi affinché, anche grazie alla televisione, facesse un appello per aiutarlo a vedere nuovamente sua figlia.chiede di poter vedere sua figlia La registrazione di, secondo ledelle talpe di Amici News, ha preso il via con unpiuttosto affranto. Il protagonista del parterre maschile aveva quasi le lacrime agli occhi quando ha raccontato a tutti di non riuscire più a vedere la figlia che tanto ama.