Un fiore rosa libero e romantico | la donna 2025

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sfila tra gli applausi e tanti sorrisi di sorpresa Laetitia Casta da Twinset, marchio di Carpi nel portafoglio del fondo Carlyle di cui è Ceo da nove anni Alessandro Varisco che non smentisce le ipotesi recenti di cessione del brand per alcune importanti offerte ricevuto. La supertop e attrice francese è “planata” sulla prima giornata del Calendario di Camera Nazionale della Moda Italiana per la Milano Fashion Week dell’estatecome una dea, avvolta in un abito di voile color bouganvilleacceso, i capelli lunghi in libertà sul sorriso – nei suoi splendidi 46 anni – da eterna ragazza.