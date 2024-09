Turista morta a Napoli la statuetta sarebbe stata lasciata cadere VIDEO

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ci sono gli ultimi istanti della vita di Chiara Jaconis in questo. L'ultima passeggiata nei quartieri spagnoli di, deserti in una calda domenica di fine estate, con il fidanzato Livio. A riprendere Livio con il trolley e Chiara con la zaino e un borsone, alla fine del weekend della coppia che vive a Parigi, regalo dei 30 anni per la giovane padovana, sono le telecamere di un bed & breakfast. Le immagini - che non vi mostriamo per intero - riprendono il momento in cui un oggetto cade dall'alto, si rompe e una parte - quella più pesante - colpisce Chiara in testa. Si sentono le grida di aiuto, si vedono alcuni passanti accorrere. Chiara èieri dopo due giorni di agonia. E l'ipotesi di reato è omicidio colposo.