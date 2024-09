Totò Vialli e Maradona | quella semifinale rigiocata in Paradiso L’outsider siciliano che non dimenticheremo mai

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Chissà se adesso inSchillaci e Gianlucavorranno ancora sfidare Diego Armandoe rigiocaredi Napoli che spezzò il sogno delle notti magiche. A suo modo,è stato un grande simbolo di riscatto del Sud degli anni ottanta. Il ragazzo partito dalla Sicilia e consacrato a Messina dal professore Scoglio già in serie C, con la promozione a suon di gol in serie B il 1985-86. LEGGI ANCHE Addio aSchillaci, eroe delle "notti magiche" di Italia '90: stavolta ha perso contro il tumoreSchillaci,di successo Arrivò come un outsider alla Juventus il 1989. E insquadra allenata da Dino Zoff vinse la coppa Italia e la coppa Uefa. Azeglio Vicini lo portò ai mondiali come riserva. C’era un attacco straordinario e lui doveva essere, appunto, una sorta di occasione momentanea. E invece fu la sua apoteosi.