Torino dirigente medico timbrava il cartellino e andava via | contestati più di 70 episodi

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ci provano sempre. Nonostante siano stati più volte smascherati, nonostante le sanzioni, la gogna mediatica, il linciaggio sui social e il rischio di mandare all’aria la carriera, il posto di lavoro. Insomma, sarebbe stato beccato un altro “furbetto del”. Nei guai ildi un ospedale pediatrico di. L’accusa, ancora provvisoria, è di truffa aggravata ai danni dell’azienda ospedaliera per false attestazioni circa la presenza in servizio. Iluna volta entrato in reparto certificava la sua presenza mediante badge, ma in alcuni casi usciva per svolgere affari personali non attinenti con la professione, afferma l’accusa. Comportamento ancor più grave per via del ruolo di controllo sul suo personale. Glisarebbe più di settanta.