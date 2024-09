Taylor Mega con Fedez nel dissing a Tony Effe | cosa disse di lui e perché si erano lasciati

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La risposta diè tardata ad arrivare, al contrario di Niky Savage che ha risposto con un freestyle a freddo, ha voluto fare le cose per bene e chiamare addirittura. Elisa Todisco, per tutti, ha avuto una storia proprio condurante il suo periodo di ospitate televisive quando ancora la pandemia non aveva portato via tutto il trash e lei si collegava ubriaca dall’Egitto con Barbara d’Urso. Eravamo felici e lo sapevamo.suAll’epoca della loro relazionecheera molto dotato artisticamente (ci siamo capiti). “Sul mio cellulare c’è di tutto anche qualche video spino, gli ultimi con. Unaè certa: ce l’ha molto grosso il talento, altrimenti non sarebbe stato fidanzato con me per tre mesi. Lo dico per salvaguardare la reputazione, non tanto la sua, ma la mia“.