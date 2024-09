Serie C Torres e Milan Futuro non vanno oltre lo 0-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Slitta ancora l’appuntamento delcon la prima vittoria. Nella quarta giornata del girone B diC, la squadra B rossonera pareggia 0-0 sul campo della. Senza Camarda e Liberali, impegnati ieri in Youth League, la squadra di Bonera non riesce a trovare la rete e sale a 2 punti in classifica, rimanendo però nei bassifondi della classifica. Buon punto per lache sale a quota 8 punti e si conferma imbattuta. Nel prossimo turno gli uomini di Alfonso Greco dovranno vedersela contro il Pineto, mentre ilsfiderà il Rimini in trasferta.C,nonlo 0-0 SportFace.