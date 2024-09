Qual è la prima cosa che ha fatto Kate dopo la fine della chemio

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La principessasta tornando alla normalità a piccoli passi.l’annuncio, arriva il primo impegno di lavoro. Il Palazzo lo aveva annunciato:man mano sarebbe tornata ai suoi impegni pubblici e lo ha, segnando un altro piccolo passo in avanti nel suo percorso di recuperola diagnosi di cancro.Middleton torna alla normalità a piccoli passi: il primo impegno di lavoro (Ansa Foto) – cityrumors.itCome ha riportato la Royal Family, la principessa del Galles ha incontrato in privato al Castello di Windsor i rappresentanti di un’organizzazione benefica che si occupa dei bambini. Come tutti sanno, si tratta di un tema a lei molto caro e anche durante il periodoterapia preventiva non ha lasciato questo interesse.