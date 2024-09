Pussy Riot nella lista dei ricercati internazionali Tass | Almeno quattro membri nel database del ministero russo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 settembre 2024 –delle attiviste del gruppo punksono state inseritedeidalla Russia. Secondo la, che cita ildeldell’Interno di Mosca, la banca dati conterrebbe anche due documenti riguardanti un’altra attivista del gruppo, Maria Alyokhina, che potrebbero suggerire un suo secondo inserimentodeidi Mosca. Non sono specificate le accuse mosse contro le componenti del gruppo, ma secondo le fonti dell’agenzia russa potrebbe essere aperto un procedimento penale contro di loro in base ad un articolo del codice penale sul “finanziamento del terrorismo”. Secondo Meduza, la band sta ora partecipando a un tour di concerti in Europa per raccogliere fondi per l'ospedale pediatrico di Kiev colpito in un raid missilistico a luglio.