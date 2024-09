Paura alla stazione Crolla la pensilina Ferito uomo di 34 anni Sospesa la circolazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un grosso spavento. A.B. attende il treno in arrivo sul binario 1. È sotto ladel primo marciapiede. Sono le 10.27 circa. È tranquillo, vicino ad altri passeggeri quando all’improvviso avverte un rumore sopra la sua testa, come qualcosa che scricchioli ma fa appena in tempo ad alzare lo sguardo che viene investito da qualcosa di duro. Ladi latero cemento ha appena ceduto. La copertura della poensilina è appena stata sfondata. Come si scoprirà nelle ore successive,al primo marciapiede dellaferroviaria c’è un problema di infiltrazioni, altri passeggeri lo avevano già segnalato proprio nei giorni scorsi al comparire di alcune piccole pozze d’acqua su ambedue i lati della