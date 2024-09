Nuovo centro sportivo Napoli la triste rivelazione da Bagnoli | l’annuncio sconsola

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Giungono importantissime novità dain merito aldelvoluto da Aurelio De Laurentiis: le notizie non sono delle migliori Emergono ulteriori notizie sulche ilvorrebbe costruire per il futuro del club. Il presidente De Laurentiis lo ha inserito tra i punti chiave per rendere il suo club ancora più grande, internazionale e moderno. Al pari delstadio Maradona, anche ilrisulta essere una delle priorità dopo i 20 anni di gestione della squadra fatta risorgere dal fallimento. Le difficoltà, però, sono molteplici. Da qualche mese la vicenda sembrava fosse entrata in un limbo silenzioso, ma le parole del presidente durante la giornata dedicata alla partnership tra ile Sorgesana, hanno chiaramente riacceso i riflettori su un caso delicato e ancora lontano dalla sua conclusione.