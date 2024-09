Nuovi riassunti con l’IA nella ricerca web su Google

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il colossosta sperimentando una nuova funzione per il suo motore diche ricorda da vicino l’AI Overviews, icreati dall’intelligenza artificiale. I testi generati dal, a seguito di unasu, hanno incontrato diverse problematiche sin dal lancio in via sperimentale, quando avevano consigliato agli utenti di mettere la colla sulla pizza o di mangiare pietre per la carenza di minerali. La novità è disponibile solo come test negli Stati Uniti.ha lavorato su qualcosa di simile – come rivelato da Barry Schwartz sul sito specializzato Search Engine Roundtbale – che ha individuato la presenza di un riassunto inserito prima dei tradizionali link disuma senza l’etichetta che li contraddistingue come realizzati dal. La differenza più evidente riguarda la trasparenza dell’origine dei contenuti.