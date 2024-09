Non compro regali ai miei nipoti ricevono già tantissimi doni da tutti gli altri | il video di nonna Tammie Kelton diventa virale e molti commentano negativamente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “Nonai“. Unache pronuncia queste parole potrebbe sembrare abbastanza lontana dall’idea che si ha dei nonni ma è quello che la 50enneha detto su TikTok scatenandossimi commenti negativi. Intanto, lei stessa ha premesso di essere consapevole che si tratta di “un’opinione impopolare” e poi ha chiarito la sua motivazione. “giàdagli. La mattina di Natale hanno almeno cinquantae non sentono di sicuro la mancanza del mio. Il regalo da parte mia arriverà quando saranno adulti, e potranno usarlo per pagare l’università, versare l’acconto per una casa o avviare il loro piano pensionistico con il mio investimento iniziale”.