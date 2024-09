Morso da un ragno violino ho quasi perso il braccio | il racconto choc di Maurizio Merluzzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Prato, 18 settembre 2024 – "Sembrava un brufolo, ma houn”. Il pratese, doppiatore, attore, presentatore e youtuber molto seguito, sui social racconta quello che ha rischiato, alcuni mesi fa, a causa della puntura di un, che dunque torna a far parlare di sè. Prima, racconta sui social lo youtuber, ilappariva come un brufolo, “ma poi col passare del tempo la situazione è peggiorata”. L'area intorno alha infatti iniziato a gonfiarsi, diventando sempre più rossa e dolorosa. Dopo diversi tentativi di trattare la ferita da solo,ha pensato bene di rivolgersi al pronto soccorso, dove gli hanno detto che si trattava di una infezione. Su consiglio del medico, il giorno dopo l’attore decide di andare da un dermatologo per una incisione. Ma è in ospedale che, finalmente, scopre quello che gli è successo.