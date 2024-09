Milan Fabio Capello contro Rafael Leao e compagni | non sanno fare tre passaggi! L’attacco

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 18 settembre 2024), l’ex allenatorenon ci sta e tuona: non sono capaci ditre passaggi. Le parolenon ci sta e attacca il. L’ex allenatore rossonero – che con il club di via Aldo Rossi ha scritto pagine di storia – al termine della gara tra il Diavolo e il Liverpool è intervenuto nello studio post-partita di Sky e ha tuonatoper la prestazione gravemente insufficiente messa in campo: “Io mi sento affossato stasera avendo visto questo. Senza una reazione, ogni volta che avevano la palla tra i piedi non riuscivano atre passaggi”. Secondo, infatti, almanca identità e la squadra non ha carattere. Il Diavolo di oggi non ha nemmeno un leader, un giocatore capace di prendere per mano ie trasmettergli una certa fiducia nei momenti di grande difficoltà.