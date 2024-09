Manchester City-Inter le probabili formazioni della partita di Champions League

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024), si giocherà alle ore 21:00 all’Etihad Stadium, per la prima giornata del nuovo formatUEFA: queste leper ladi oggi.CASA – L’si prepara all’esordio ufficiale nel nuovo formatUEFA2024-25 contro il. Simone Inzaghi come ribadito in più riprese, è costretto a gestire al meglio le forze considerata la condizione fisica di alcuni giocatori, ma anche le assenze e soprattutto il calendario, con il derby in programma domenica. Rispetto la sfida contro il Monza in campionato, si rivedranno alcuni titolari, anche se qualche cambio verrà effettuato. Lautaro Martinez non ancora al megliocondizione in questa stagione, è probabile che resti in panchina, al suo posto Mehdi Taremi che farà coppia con Marcus Thuram.