Lido di Camaiore auto investe 8 persone | due morti e tre feriti gravi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un tragico incidente stradale si è verificato adi, nella provincia di Lucca, lungo via Italica, una delle arterie principali che collega l’Aurelia con il lungomare. Una Mercedes, impazzita e fuori controllo, ha causato uno scontro multiplo coinvolgendo altri veicoli endo alcuni pedoni. Il bilancio è pesante: duesono decedute e sei risultano ferite, di cui tre in modo grave.Leggi anche: Contromano sulla Pontina per 17 km: la folle corsa finisce contro il guardrail Le prime ricostruzioni Le prime ricostruzioni dell’accaduto indicano che la causa dell’incidente potrebbe essere attribuita a un malore improvviso della conducente del veicolo, una donna, stando alla dinamica dell’incidente.