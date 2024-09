La Talpa registrazioni sotto l' occhio del direttore di Canale 5 | spoiler

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Mediaset si prepara a rilanciare Lasu5, uno dei reality game più amati di Italia 1 e Rai2, con una nuova edizione completamente rinnovata. Dopo 16 anni di assenza, il programma tornerà in onda sulla rete ammiraglia del Biscione con Diletta Leotta conduttrice. Nonostante il format sia rimasto in standby per oltre un decennio, l'emittente ha deciso di investire notevoli risorse nel progetto, comprese nei concorrenti, sperando di restituire al pubblico uno spettacolo che si distacchi dagli schemi ormai consolidati dei reality show. La quarta edizione si discosterà sensibilmente dalle precedenti edizioni. In primis, la scelta della location: niente più esotiche ambientazioni in Africa o altri luoghi remoti.