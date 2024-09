La statuetta che ha ucciso la turista a Napoli è stata fatta cadere da due bambini

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sarebbe stato un incidente domestico causato da duea fardal balcone lache haChiara Jaconis mentre passeggiava per i quartieri Spagnoli di. È quanto ricostruito nelle ultime ore dagli inquirenti, che hanno esaminato i filmati delle videocamera di sorveglianza di un bed & breakfast della zona. Jaconis, 30 anni, è morta ieri, martedì 17 settembre, nel reparto di rianimazione dell’Ospedale del Mare di. La giovane donna, originaria di Padova ma residente per lavoro a Parigi, era aper un soggiorno di piacere. Domenica 15 settembre, mentre camminava per strada, gli è caduta in testa unaa forma di elefante contenente una boccetta di profumo. Secondo quanto emerso, a far precipitare l’oggetto sarebbero stati due minorenni.