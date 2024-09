La Croazia dice addio ai caselli autostradali entro due anni

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Le Autostrade croate (HAC) infatti hanno scelto la partnership tra la società slovacca SkyToll e quella ceca TollNet come appaltatore per l’innovativo sistema di pedaggio autostradale. L’HAC si sottolinea che durante il processo di valutazione è stata ritenuta economicamente più vantaggiosa l’offerta presentata proprio da SkyToll, con sede a Bratislava, e TollNet, con sede a Praga. Il nuovo sistema di pedaggio, previsto per essere implementato su tutte le autostrade croate (gestite da Hrvatske autoceste, Bina Istra e Autoceste Zagreb-Macelj), si baserà su due tecnologie: la tecnologia DSRC (comunicazione radio a 5,8 GHz) per il pagamento del pedaggio da parte dei fruitori dei dispositivi ENC, e la tecnologia ALPR (riconoscimento automatico delle targhe) per il pedaggio degli automobilisti occasionali, oltre al monitoraggio del pagamento del pedaggio di tutti i veicoli.