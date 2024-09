Incendio in un palazzo di 21 piani a Milano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 18 settembre 2024) AGI - Per undivampato in undi 21alla periferia disono rimaste lievemente intossicate due donne e una bambina di 3 mesi. E' successo stamattina in via Trasimeno. La madre di 30 anni e la figlia piccola - riferisce Areu - sono state accompagnate in codice verde all'ospedale San Raffaele. Stesso codice per l'altra donna di 40 trasportata al Niguarda. Lo stabile è stato evacuato in via precauzionale. Sul posto i mezzi di soccorso del 118, i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine.Â