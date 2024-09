Imprese Gruppo Energy | con Ai guidiamo l’innovazione per accumulo energetico

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dopo la presentazione a Bruxelles da parte del governo italiano del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), il nostro Paese sta affrontando un momento cruciale nella transizione energetica, accelerata dagli eventi geopolitici e dalle nuove regolamentazioni europee volte a ridurre la dipendenza dalle fonti fossili. In un contesto in cui la sicurezza energetica e l’autosufficienza tecnologica diventano temi prioritari, la capacità di gestire in modo intelligente le risorse energetiche e fondamentali. Il, full system technology Manufacturer leader nei sistemi BESS (BatteryStorage System) e provider di servizi cloud e ingegneristici, si conferma all’avanguardia nell’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI) all’interno dei sistemi di, un’area sempre più cruciale per la sicurezza energetica etecnologica in Europa.