Il clero contro Fedez giornalista lo chiama e svela un retroscena | Mai telefonata fu più sbagliata!

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Quando si parla di, la polemica sembra essere sempre dietro l’angolo. Recentemente, il rapper è stato ospite a Reggio Calabria durante una festa patronale in onore della Madonna, un evento che ha scatenato diverse reazioni. Se da una parte molti fan hanno accolto con entusiasmo la sua presenza, dall’altra non tutti hanno apprezzato la "Illoun: “Maifu più!”" L'articolo Illoun: “Maifu più!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.