Fedez asfalta Tony Effe | Scrivevi a mia moglie Coinvolte Taylor Mega e Chiara Biasi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 18 settembre 2024) È ufficialmente guerra tra. Il rapper di Rozzano non è di certo rimasto in silenzio davanti al dissing del collega e ha risposto per le rime, caricando un freestyle su YouTube. Dove è stata coinvolta anche, ex fidanzata storica di, che parla in una strofa e appare addirittura nel videoclip. Ma non mancano riferimenti aFerragni,e Vittoria Ceretti. La canzone dicontro: cosa è successo Tutto è cominciato quandoha postato sul suo profilo Instagram il brano scritto per il quinto episodio della nuova stagione di RED BULL 64. Dopo le 64 barre di Rhove, Kid Yugi, Massimo Pericolo e Artie 5ive, il format musicale più famoso di Red Bull ha ospitato l’ex membro della Dark Polo Gang. Che ha scelto di “dedicare” le sue strofe a, fino a poco tempo fa suo amico.