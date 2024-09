Ddl sicurezza | Faraone Iv ' trionfo del populismo penale'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set (Adnkronos) - "Nel Ddl pseudo-approvato oggi alla Camera, con il nostro voto contrario, si introducono 24 fra nuovi reati e inasprimenti pene: è ildel”. Lo scrive su Facebook Davide, capogruppo di Italia viva alla Camera. “Dall'inizio della legislatura l'elenco è in continuo aggiornamento: rave illegali, traffico di migranti, violenza di genere, violenza contro il personale scolastico, omicidio nautico fino a dieci anni, reato universale di gestazione, incendi boschivi, istigazione all'anoressia, istigazione alla violenza sui social, acquisto di merce contraffatta, baby gang, etc. E' tutto un aumentare le pene", prosegue. "Ogni volta che accade qualcosa che finisce nelle prime pagine dei giornali si interviene con una modifica del Codice: non costa nulla e fa molto share.