Darderi-Kukushkin in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Hangzhou 2024

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Lucianosfiderà Mikhailnel match valido per il primo turno dell’Atp 250 di, torneo in corso di svolgimento sul cemento cinese. Impegno più insidioso del previsto per il giocatore azzurro, che non solo sfida un avversario esperto ma anche in forma essendo reduce dalla semifinale nel Challenger di Guangzhou.si è espresso a livelli molto alti nel, ma ancora non appare del tutto a suo agio sul cemento e può sicuramente migliorarsi. Potrà comunque giocarsi le sue carte contro il kazako: primo confronto in carriera tra i due. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, ORARI E COPERTURA TV L’incontro traè in programma mercoledì 18 settembre come 2°match dalle 08:00 italiane.