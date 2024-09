Damiano David pronto al debutto da solista con ‘Silverlines’ Il nuovo progetto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 settembre 2024 -daper. Il frontman del Maneskin lancerà il suo primo singolo 'Silverlines' (Sony Music Italy / Arista Records) venerdì 27 settembre in tutto il mondo. Il brano è prodotto dal cantautore e producer britannico Labrinth, alias Timothy Lee Mckenzie. Dalle strade di Roma, dove ha iniziato il suo percorso con gli amici Victoria, Ethan e Thomas, fino al successo internazionale, oraa intraprendere questo, nato dalla necessità di esprimere una parte più personale e intima di sè. Così dopo i primi teaser condivisi la scorsa settimana sui suoi profili social, oggi è stato pubblicato un video in cui il cantante romano ha fatto accenno a questocapitolo molto personale in inglese.