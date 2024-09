CM com – Milanmania | Ibrahimovic prima fa lo spaccone e poi non ci mette la faccia Fonseca vittima|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 18 settembre 2024) 2024-09-18 09:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Contro il Liverpool si è consumato un disastro completo, sotto ogni punto di vista, a ogni livello. Già nel pre-partita sono arrivate sciagurate dichiarazioni di, in versione ‘’. Verrebbe da dire che quando il Milan perde, citando lo svedese, il leone diventa gattino e non cila. Poi c’è il fattore, che è terribilmente condizionante. Il tecnico continua a non capire nulla di questa squadra: non ha in mano il gruppo, semmailo avesse. E’ un allenatore allo sbando, che non riesce a intervenire e a incidere, oltre a farsi capire. Quando lo ascolto in conferenza stampa, fatico a seguire i discorsi, per evidenti difficoltà di lingua, purtroppo. C’è la squadra, poi, che è piatta a parte qualche rarissima eccezione.