Cercapersone il ritorno dagli anni ’80 per uccidere | come sono avvenuti gli attentati in Libano?

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Erano in uso negli’80 e ’90, specialmente negli States. Se n’è tornato a parlare in occasione degliin. Cos’è successo esattamente? I, noti anchepager o beeper, rappresentano una tecnologia che molti ritenevano superata. Questi piccoli dispositivi elettronici, un tempo simbolo dell’innovazione comunicativa pre-smartphone,stati largamente sostituiti dai telefoni cellulari a partireNovanta. Nonostante ciò, trovano ancora applicazione in specifiche nicchie di mercato. Le immagini di uno degli attacchiin– Screenshot CCTV – notizie.comMa perché ne parliamo quest’oggi? Perché l’esplosione di una serie diha portato alla morte di 18 persone (con quasi 4mila feriti) in