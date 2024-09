CdS – il comunicato del club sul nuovo allenatore

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 18 settembre 2024) 2024-09-18 20:42:06 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: ROMA – Ivan Juric è ildella Roma: dopo l’improvviso e clamoroso esonero di Daniele De Rossi, è arrivato ilufficiale dell’ingaggio del 49enne croato come tecnico giallorosso. Juric sostituisce l’ex capitano della Roma, esonerato dopo sole 4 giornate di campionato, nonostante il contratto triennale firmato il 25 giugno scorso con ildei Friedkin. Ilè arrivato a Trigoria intorno alle 15.30 di oggi ed è sceso in campo alle 18 per dirigere il suo primo allenamento in vista della partita di domenica prossima contro l’Udinese. DE ROSSI ESONERATO, TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI LIVE Ilufficiale della Roma Juric ha firmato un contratto fino alla conclusione di questa stagione, come fa sapere ilufficiale della Roma, pubblicato alle 18.