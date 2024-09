Buone notizie per Berrettini | ribaltone totale

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 18 settembre 2024)per: dopo la prova importante in Coppa Davis per il tennista romano c’è il. Ecco l’annuncio Nell’estate del 2021 c’era un solo uomo al comando del tennis italiano e non era Jannik Sinner. Qualcuno già ne parlava dell’altoatesino, c’è da dirlo, ma nessuno si aspettava una scalata del genere visto che parliamo ancora di un ragazzo che ha 23 anni. Matteo(Lapresse) – Ilveggente.itSi parlava, invece, di Matteo, finalista per la prima volta di un azzurro a Wimbledon. Una domenica magica, nonostante la sconfitta, perché quella sera a Londra la nazionale di calcio di Roberto Mancini batté l’Inghilterra in finale conquistando l’Europeo. E anche Matteo era stato applaudito, perché contro quel Djokovic, oggettivamente, c’era ben poco da fare.