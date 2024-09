Briatore battezza il suo Crazy Pizza made in Naples | In competizione con nessuno

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 18 settembre 2024) NAPOLI – E’ partita sul lungomare di Napoli l’avventura di. Il marchio di Flaviofesteggia all’ombra del Vesuvio la sua nuova apertura. “Napoli – ha detto il manager piemontese – è una città stupenda. La nostra è una sfida. Questa non è una pizzeria. Ci si viene per passare una serata tranquilla, c’è la musica, c’è un certo tipo di servizio, non credo di essere incon. È una roba a parte. Chi vuol venire viene, chi non vuol venire, non viene. Non comprendo tutte queste polemiche che ci sono state. Rispetto assolutamente tutti”. “Qui ci sono mille nomi legati alla– ha detto ancora– non c’era un brand vero. Allora ho pensato di lanciarlo”. Tra gli ospiti della prima serata dianche i competitors più famosi, come Gino Sorbillo, che ha regalato un corno portafortuna a, Errico Porzio e Ciro Salvo.