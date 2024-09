Belen Rodriguez torna in tv con Amore alla Prova e Only Fun L’intervista

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024)conduzione in tv con due programmi su Real Time e sul Nove.showgirl rilasciata al Corriere della Sera, dopo la pausa professionale, tornerà a breve a condurre due programmi: uno su Real Time, l’altro sul Nove. Proprio per il ritorno in tv, Il Corriere della Sera ha intervistato la showgirl argentina che ha ammesso di non aver un bel rapporto col tempo che passa. “Ho acquisito consapevolezza, sono più sicura adesso. Il sogno di ogni donna è avere il fisico dei 30 anni, con la consapevolezza dell’età matura. Mi dispiace vedere il corpo che cambia, la gamba non è tonica come una volta, ma non mi lamento”. Laè ricorsachirurgia estetica e non lo ha mai nascosto. A questo proposito ha dichiarato: “Credo che le persone siano libere di fare ciò che ritengono opportuno per sentirsi meglio con sé stesse”.