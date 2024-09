Atalanta giovedì esordio in Champions con l’Arsenal Gasperini | Vogliamo giocarcela

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Bergamo, 18 settembre 2024 – Tre anni dopo l’torna a misurarsi con laLeague. Domani sera alle 20.45 al Gewiss Stadium arriverà, nelle ultime due stagioni secondo in Premier League e protagonista di un ottimo avvio con 10 punti nelle prime quattro giornate inglesi, con la vittoria domenica nel derby londinese contro il Tottenham. Gewiss Stadium tutto esaurito e grande attesa a Bergamo per il ritorno dellache mancava dal 2021. “Siamo felici di tornare a misurarci contro le migliori formazioni europee. L’obiettivo è cercare di stare dentro al gruppo tra il nono e il ventiquattresimo posto che consentirebbe di andare avanti in questa, per riuscirci bisogna provare a fare punti in ogni partita, contro ogni avversario.