Arezzo Trombini para le critiche | Dobbiamo fare di più lo sappiamo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "Siamo i primi a sapere di dover migliorare e alzare il livello del nostro gioco. Ognuno devequalcosa in più a livello di prestazione. Premesso questocercare di vedere il bicchiere mezzo pieno contro il Legnago come aver mantenuto la porta inviolata dopo avere preso sei gol nelle precedenti due partite e aver conquistato una vittoria fondamentale. Altrimenti ci facciamo trascinare nello scetticismo e nella delusione che si respira intorno alla squadra in questo momento". Lucaanche lepiovute sull’dopo la partenza un po’ a rilento in campionato. Il portiere amaranto a Teletruria, ospite della trasmissione Sotto Rete di Barbara Perissi, analizza la situazione in vista della trasferta di Pontedera. "Sicuramente i tre punti nell’ultima giornata ci permettono di prere la prossima gara con maggiore serenità.